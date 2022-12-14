年終5G方案好康大放送，台灣大推出電信業唯一YouTube服務優惠，不限台灣大新舊用戶，申辦5G月租999元以上手機專案，就能免費享有YouTube Premium會員方案最高4個月，享受零廣告、零干擾的影音娛樂體驗。同時，Google Pixel 7搭配台灣大指定專案，優惠最低0元起。

據資策會「2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為」調查，YouTube為最受國人歡迎的串流影音平台，高達76%網友習慣透過影音串流平台追劇。台灣大表示，這次5G方案即瞄準消費者追劇習慣，提供YouTube Premium服務，而且在行動裝置上使用其他應用程式或關閉螢幕時，仍可以繼續播放影片，提供用戶隨時隨地透過行動裝置或在智慧電視等大螢幕，盡情欣賞數以百萬計的歌曲和影片。

用戶可於門市申辦5G 月租999元以上專案時同時申裝，或登入台灣大官網即可領取最高4個月免費體驗優惠，透過簡訊連結並完成Google帳戶綁定就能享有YouTube Premium服務，服務無須綁約，體驗期滿將自動續訂，並透過台灣大帳單代收，每月月租費為179元，持續體驗娛樂優質服務。

即日起至台灣大實體門市、網路門市、客服App、客服188等通路，新申裝、攜碼、續約申辦5G月租999元以上手機專案，可獨享最高4個月YouTube Premium免費體驗，搭配指定費率Google Pixel 7最低0元起，另提供Samsung Z Flip4、vivo Y76、Xiaomi 12T、Motorola edge 30 pro等多款手機專案價折2000元優惠。除此之外，還有mo幣多方案每月最高750元momo幣回饋，以及刷「Open Possible」聯名卡最高享3.5%購機現金回饋，若同時持該聯名卡繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。