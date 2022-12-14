長年熱心公益的力麗觀光集團董事長蔡宗易今年不僅捐10萬給恆基課輔班，還特別化身耶誕老人、帶著滿桌的pizza及炸物拼盤到偏鄉送暖。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

長年熱心公益的力麗觀光集團董事長蔡宗易今年不僅捐10萬給恆基課輔班，還特別化身耶誕老人、帶著滿桌的pizza及炸物拼盤到偏鄉送暖。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

長年熱心公益的力麗觀光集團董事長蔡宗易今年不僅捐10萬給恆基課輔班，還特別化身耶誕老人、帶著滿桌的pizza及炸物拼盤到偏鄉送暖。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

長年熱心公益的力麗觀光集團董事長蔡宗易今年不僅捐10萬給恆基課輔班，還特別化身耶誕老人、帶著滿桌的pizza及炸物拼盤到偏鄉送暖。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

耶誕節還沒到，耶誕老公公已提前到恆春半島內文部落送禮物，長年熱心公益的力麗觀光集團董事長蔡宗易今年不僅捐10萬給恆基課輔班，還特別化身耶誕老人、帶著滿桌的pizza及炸物拼盤到偏鄉送暖，孩子們直呼好幸福，好希望天天都能過耶誕。

蔡宗易長期關懷恆春半島偏鄉兒童與獨老，疫情期間依舊響應公益，捐出部分房費給恆基，以支持照顧台灣尾弱勢學童，而日前他聽聞內文部落地處偏遠，光是到恆春鎮上就需要花1小時，部落的孩子也多是隔代或單親，家庭經濟相對弱勢，幾乎沒有機會可以吃到pizza。

為此，蔡宗易決定在耶誕節前給孩子們一個驚喜。即便公務繁忙，他仍一早就從台北南下到恆春半島，並化身成耶誕老公公帶著滿桌的pizza及炸物拼盤，深入部落與孩子提前共度耶誕佳節。

看著滿桌的美味食物，孩子們都露出興奮的表情，直呼：「哇！是pizza耶！」因為難得吃到pizza，有孩子一口氣吃了4片，還說想要吃，蔡宗易說，讓孩子吃飽、吃得開心最重要。

孩子吃飽後，蔡宗易還準備糖果餅乾綜合包，讓孩子每人1袋帶回家與家人分享，希望讓孩子們提前度過一個充滿歡笑又滿足的聖誕節。內文課輔班的孩子們隨著氣氛的熱絡，也在現場唱起悠揚的排灣族古謠，更帶著蔡宗易跳起圍舞，大、小朋友一同享受聖誕的歡樂氛圍中。

恆基院長黃健榮表示，力麗觀光照顧台灣尾不遺於力，這次是今年第3度參與恆基關懷弱勢的行動，從老寶貝到大小朋友無一缺少，善心十足。