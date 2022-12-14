潘姓女子去年6月命令中風母親坐進60多度高溫熱水浴缸，6小時後發現母親已無生命跡象才報警，她還說只是懲罰母親不聽話，檢方依傷害致死罪起訴，台北地方法院將她判處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

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去年6月9日警消獲報1名70多歲老婦陳屍北市中正區某公寓浴室內，警方因老婦中風，客廳、房間堆滿雜物，原本研判疑為意外死亡案件，但檢察官依據警方報驗的現場照片，發現老婦是頭朝浴缸、腳朝門口俯臥地板，認為死因恐不單純，與法醫進行相驗。

老婦家屬向檢察官證稱，死者與38歲潘姓女兒相依為命，死者寵愛潘女，認為，死者可能是自己放的洗澡水太熱而不慎發生意外。潘女則說，案發當天她在房內玩電腦，等母親準備午餐，母親平常都是晚上洗澡，不知道為什麼當天中午就去洗澡了，她沒吃飯，只吃了幾顆糖果繼續玩電腦。

潘女表示，她下午曾進浴室看過母親幾次，母親還會改變泡澡姿勢，直至晚間6時，發現母親似乎已無呼吸，她趕緊打電話報警，並把母親拖出浴缸。

檢察官認定潘女故意放熱水並命令母親浸泡其中，有傷害犯意，導致母親因曾局部中風，造 成溫感異常或因行動不便，無法離開浴缸被燙死，依傷害致死罪起訴潘女。

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