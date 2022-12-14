今年下半年南部地區少雨，台南、嘉義陸續亮起水情燈號，農田水利署高雄管理處長呂文豪14日說，面對枯水期來臨，高雄管理處將持續緊盯河川流量實施精準灌溉，配合各灌區農作物生長狀況機動檢討調整配水量，並因應水情即時檢討各灌區輪灌措施。

另因應這次枯旱及支援民生用水，自9月起實施加強灌溉管理措施，於甲仙堰下游灌區有農業節餘水或足夠降雨量時，即進行減、停供，以最低灌溉水量供灌，全力節水引入南化水庫蓄存支援民生用水。

農水署高雄管理處因應近日旗山溪流量不足，旗山溪本流灌區自12月1日起實施大區輪灌，月眉站灌區採供4停3、旗山站灌區採供3停4，錯開上游甲仙杉林地區、中游旗山地區輪流灌溉以因應流量不足供灌，並調整下游灌溉水源同為旗山溪之二仁灌區，提前自12月16日起供水整田插秧，減少整田用水高峰期流量不足的衝擊；且事先完成其他灌區抗旱輪灌規劃以因應嚴峻水情，務求在枯旱期間低流量時順利完成一期作灌溉任務。

除配合輪灌實施精準灌溉外，高雄管理處並持續尋找新水源，於今年鑿設8口地下水井供農業灌溉使用，加上原有177口及經濟部水利署南區水資源局鑿設10口移交管理處作為抗旱使用，總計共195口地下水井分布在各灌區，每日最大出水量合計33.6萬噸，明年將陸續再開鑿3口地下水井，以提升高雄地區農業抗旱韌性。