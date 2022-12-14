數位發展部長唐鳳藉麵線推廣「台灣雲市集服務」遭批，國民黨今表示，蔡總統曾宣示「資安即是國安」，顯現當前國內資安問題嚴重，但各部會全力防堵資安漏洞、詐騙橫行之際，預算逾200億元數發部長卻成外送點餐代言人，畫錯重點。

國民黨認為，當人民身家財產恐因個人資訊頻遭洩漏而蒙受損失，冀望的是數發部對資安保護有所積極作為，不應拋下維護資安重任，而成名符其實「外送部」。

國民黨指出，108年至110年的政府機關資安事件分別為674件、677件、733件，國內政府單位資安漏洞日益嚴重；近年來，政府機關內人民個資外洩的事件頻傳，尤其今年11月有將近2300萬筆戶政資料遭駭上網販售，賣家宣稱資料來自內政部戶政司全球資訊網，凸顯民進黨政府毫不重視政府單位的資安問題，等同是門戶大開，讓不法人士予取予求，難道政府只能雙手一攤、束手無策，讓人民蒙受資安受損的傷害嗎？

國民黨強調，資安問題嚴重不僅是人民身家財產上損失，更恐危及國家安全，蔡政府不應放任情況持續惡化，尤其當初設立數位發展部初衷，最重要就是肩負起政府機關的關鍵基礎設施資通安全管理及防護機制，數位發展部不應該偏頗於只想獲得大眾目光的數位轉型創新業務，卻忽略了國家資訊安全維護的重任。

國民黨質疑，對各界質疑詐騙訊息有重啟爐灶的現象，數位部應要有更積極作為，但數位部卻只聲稱與業者建立暢通連繫管道，持續關切此議題，還甩鍋給Apple公司與刑事局。

國民黨認為，詐騙簡訊的源頭就是民眾個資不斷遭到外洩，讓不法人士有機可趁，數位部應該健全國家資安防護措施，督導各產業強化資安機制，確保民眾及產業的基本權利，才是當務之急。