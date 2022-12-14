新北市樺瑩工業公司在汐止大同路3段靠近五堵的山坡地申請蓋建案，須繳交848萬「山坡地開發利用回饋金」，但樺瑩公司並未繳納稅費，行政執行署士林分署查出樺瑩公司存款利息有6萬多元，顯示存款上百萬以及多筆土地，有能力繳納，士林分署發文催收，樺瑩擔心存款遭扣押影響商譽，4天後已立即匯款繳納。

士林分署指出，樺瑩公司2020年間，向新北市政府申請開發大同路3段一處山坡地，經核准後，樺瑩須依森林法、山坡地開發利用回饋金繳交辦法，繳納848萬餘元的回饋金，且須在新北市政府通知次日起30日內繳納，但樺瑩並未繳納，案經新北市政府農業局將案件移送，士林分署上月21日通知樺瑩後續可能遭到扣押的程序。

士林分署調查，樺瑩公司銀行存款利息高達6萬多元，顯示存款金額上百萬，還有多筆不動產，士林分署核發執行命令，樺瑩自知無法拖欠，考量建案可能要與銀行融資，萬一存款遭扣押，可能影響公司商譽以及銀行之間的信用評估，25日已將回饋金全額匯入新北市政府帳戶。

士林分署也表示，針對惡意欠繳的欠款人，將秉持社會公義之維護，依法強力執行，至於欠款人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿心存僥倖而置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。