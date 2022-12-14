去年藝人羅志祥復出後的首場舞台，選擇在故鄉花蓮唱跨年，吸引10萬人觀看，今年將再度登上花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，縣長徐榛蔚說，羅志祥將帶來台北小巨蛋超大陣仗規格表演，回饋花蓮鄉親及歌迷支持。

小豬羅志祥因個人感情因素遭爆，沉寂1年多，去年首場復出秀獻給故鄉花蓮，並在跨年壓軸連唱6首歌，更一度激情大喊「花蓮我回來了！」當時立委傅崐萁還透露，小豬感動到在後台落淚，當晚透過直撥，收視飆高。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將在東大門廣場舉辦，包括羅志祥、戴愛玲、原子少年等歌手登台表演。（花蓮縣政府提供）

年終歲末已屆，花蓮縣府今公布太平洋觀光節跨年演唱會卡司名單，羅志祥再度擔任壓軸來賓，並預告將帶來台北小巨蛋超大陣仗規格表演，還會施放300秒燦爛國際級煙火，要給歌迷2023年最嗨跨年演出，歡迎民眾到場同歡。

花蓮跨年演唱會卡司曝光，藝人羅志祥將壓軸登場。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣府觀光處長張志翔說，今年在東大門廣場舉辦的演唱會，時間為12月31日晚上6點至隔日凌晨12點半，除邀請羅志祥獻唱外，還有《原子少年》FEniX與土星、鐵肺公主戴愛玲、白冰冰、莫宰羊、黃奕儒、舞思愛、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜、舒比舒比、恐龍偶像、一好．屴夯、太平洋之星（帆家班）、5組超人氣之星等21組偶像歌手接力上陣。

他說，遊客只要買一張到花蓮火車票，就能體驗視覺與聽覺雙重饗宴，近距離感受巨星魅力，並可到花蓮火車站前站的花蓮轉運站，搭乘花蓮客運、統聯客運308、太魯閣客運301路線，在「中華站」下車後步行至活動會場，近距離感受巨星魅力；演唱會全程也將在多家電視台及網路平台同步實況轉播。