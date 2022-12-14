新竹市竹蓮國小自921大地震後，原有活動中心建物下陷與梁柱斷裂，經評估為危樓後拆除，市府投入近1.15億元打造全新的多功能活動中心，歷經1年多工程，目前進度達77％，可望於112年度完工啟用，讓孩子有個舒適且兼具美學的活動空間。

代理市長陳章賢表示，市府非常重視孩童學習環境，近年積極推動「新校園運動」，至今累計投入逾59億，改善36棟老舊校舍，透過建築美學與校園連結，為新竹市的孩子打造「知識遊樂地」，強調校園美學及學習多元性，提供學生開心自在學習的校園環境。

竹蓮國小多功能活動中心，歷經1年多工程，可望於明年完工啟用。（陳育賢攝）

市府指出，竹蓮國小自921大地震後，因原有活動中心建物下陷與梁柱斷裂，經評估為危樓後拆除，又因校內用地產權複雜，且重建金額過高，至今沒有1個能讓師生在雨天能夠使用的活動場地，市府因此積極向教育部申請經費補助，並增加市府自籌款，投入近1.15億元打造全新的多功能活動中心。

新建3層樓的多功能活動中心工程規畫設計含舞台、球場、多功能視聽會議室及知動教室等多功能空間，突破以往室內活動中心封閉樣貌，中間場地可彈性做為各類球場及表演場地等，頂棚採用H型鋼及雙層金屬屋頂板質，以穿透設計，大量引入自然光，讓整體空間更加通風。

工務處處長葉時青表示，考量學校活動中心使用的多元性，設計「多功能舞台」，利用活動中心兩層樓的空間，由高而低設計出階梯座椅、舞台、席地而坐區域，既可作為表演場地、會議室、比賽場地與看台。

此外，設計師更善用基地環境的條件連接校園既有的開放空間，提供孩童等待家長或安親班時能遮風避雨的上下學動線。

竹蓮國小校長劉向欣指出，該校一直缺乏適當的場地供師生辦理大型活動使用，歷經2年多的努力建置多功能活動中心，未來，學生的學習可以免除天候限制，不僅可以提供體育性等課程使用，也終於有適當場地可以辦理畢業典禮及校慶。

此外，市府未來也將規畫竹蓮國小周邊通學步道，為新竹市孩子打造安全、美學與舒適的最佳教育環境。