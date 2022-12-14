過去一周升息及經濟衰退擔憂壓抑美股，但陸港股受惠大陸優化防疫措施而續強，靜待歐美超級央行周釋出好消息，資金面期待放緩升息利多，多數股市ETF資金淨流入，MSCI全球股市指數周線下跌、新興股市上漲，陸港股指數漲幅領先。

統計過去一周整體股票型ETF資金回流61.14億美元，以美股ETF回流39.68億美元，全球型流入32.96億美元為主，大陸流入規模減緩至0.32億美元，整體新興市場淨流入6.81億美元。但亞太仍淨流出31.37億美元。產業ETF淨流入前三大產業為不動產、科技和工業，淨流出前三大產業為能源、金融與非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，市場關注聯準會（Fed）利率決策會議結論，從中尋找升息終點和未來降息時點的政策線索，經濟學家預計這次會議將升息2碼，明年2月及3月各升息1碼後，維持利率不變，利率點陣圖預測中值預估，基準利率明年達4.9％峰值，其中僅不到一半預計明年會降息。

富蘭克林證券投顧建議，景氣放緩或衰退擔憂將主導盤勢，預期債優於股為今年底至明年第一季投資主旋律，且為因應景氣下行風險，考量美歐經濟仍在下坡段，大陸經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，股市宜採多元配置網羅輪動契機。

包括防禦色彩的基礎建設及公用事業產業、精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，積極者可留意大陸及新興亞股的轉機行情。

富蘭克林美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期。美國通膨削減法案（IRA）是史上最重要的氣候立法，預期將加速產業轉型。

預估2050年之前，全球發電量將是現在的兩倍以上，需要大量增加各種發電及電力傳輸基礎建設投資。歐洲綠色新政，也持續推動替代能源、輸電網路管線升級和提高能源效率等發展。