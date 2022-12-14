中國大陸近期放寬防疫政策，國際機構卻不看好其經濟成長前景。國際貨幣基金（IMF）於10月將中國今年經濟成長預測下調至3.2％，已是幾十年來最低，如今隨著新冠感染率激增，IMF認為，經濟成長預測進一步下調的可能性「很高」。

德國之聲引述法新社13日報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，中國今明兩年的經濟成長預測數值「很可能」再下調，原因是中國放寬實施近3年的防疫措施後，預期將面臨感染率激增等階段性困難。

IMF在10月將中國2022年的經濟成長預測下調至3.2％，已是幾十年以來最低值，同時預計2023年的成長將上升至4.4％。但喬治艾娃重申，IMF進一步下調成長預測的可能性「很高」。

喬治艾娃在一個發表新成立IMF基金的小組會議上發表評論說，中國嚴格清零政策造成經濟放緩的同時，「放鬆防疫限制在未來幾個月也將為其帶來一些挑戰。」她指出，由於本土新冠確診案例將不可避免地飆升，接下來將有更多中國人暫時無法參與勞動。

喬治艾娃補充：「但隨著中國在今年下半年克服這一問題，成長前景可能會有一些改善。」

喬治艾娃指出，她非常樂見中國放棄強硬的封控措施，並希望此舉將有助在疫情及俄烏戰爭之下放緩的全球經濟，因為除了中國之外，預計美國和歐盟經濟也將同時放緩，且預測明年歐盟有一半的國家將處於經濟衰退狀態。

不過，喬治艾娃強調，中國目前仍需持續調整其防疫政策，「例如更有針對性的限制和加強疫苗接種，特別是對老年人口，另還需要使用更多的抗病毒治療」。她說：「重新調整衛生系統，以治療人們而不是一味隔離，（全球）過去幾年來一直是這樣。」