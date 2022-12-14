網紅裴薇（倪裴薇）除了經營頻道外，同時她也是主持過上百場專業的婚禮及活動主持人。平時都是擔任主持人的她，在上個月底也傳出婚訊，嫁給交往4年的廣告導演高銘，在社群平台上曬出不少婚紗照。她也大方自爆昔主持婚禮的糗事，當時婚禮現場螢幕竟跳出「愛情成人片」，她手刀趕去關掉，但還是來不及，全場傻眼。

據《三立新聞網》報導，裴薇接受訪談時透露這段尷尬的經歷，裴薇表示主持大大小小活動超過上百場，突發狀況百百種，現場用來播放影片的筆電，都是親友自己帶去。她曾經幫一對新人主持婚禮，由於新人疑似不小心選到了「自動播放」模式，在婚禮迎賓時，投影幕就這樣跳出刺激的愛情成人片。

當時裴薇正在場內協助新人，聽到奇怪的聲音後，用最快的速度立馬手刀衝向電腦，但一切已來不及。她透露現場有將近60位賓客：「當下眾人表情驚嚇、指指點點，全場一片安靜，還有媽媽趕快把小孩眼睛遮起來，服務生也超尷尬。」

一陣慌亂後，裴薇發現新郎在傻笑，「承認那是昨天自己看過的影片！」裴薇坦言還好新娘不在場，「如果我是新娘，我一定會大發火！」所幸最後婚禮還是順利圓滿的結束。