冬至將至，新北市五股守讓堂特別推出應景的「守讓過冬節」系列活動，包括「福滿圓滿搓圓仔」湯圓閱讀大會、「節氣好生活」冬至復古派對、以及「搓湯圓添圓圓」主題書展等，讓民眾在百年古厝重溫全家齊聚搓湯圓的樂趣，也跟著節氣來閱讀，認識24節氣。

台灣早期為農業社會，24節氣對於人民的生活格外重要，特別是「冬至」代表人們經過一整年的辛勤忙碌後，進入秋收冬藏、修養進補的時期，而全家人也會在這一天團聚吃湯圓，祈求來年圓滿如意，吃過湯圓，也代表又增添一歲。

新北市立圖書館表示，現代的孩子對於西洋節慶如數家珍，但對於老祖先留下來的傳統生活與文化智慧不熟悉，為了讓小朋友能夠更深刻了解節氣與各節慶所代表的意義，五股守讓堂特別規畫「守讓過冬節」節慶活動，希望藉由過節的儀式，來豐富孩子的生活體驗，同時對歲時節慶有更深一層的認識。

五股守讓堂「守讓過冬節」活動的重頭戲「福滿圓滿搓圓仔」湯圓閱讀大會將於本周六（17日）登場，除了讓親子讓是冬至的傳統習俗與由來，還有創意造型湯圓教學，將教大家DIY兔年以及剪黏、泥塑、花磚、彩繪等五股守讓堂建築特色的造型湯圓，讓大家可以感受過節的氣氛。

而12月13日、16日、18日「節氣好生活」冬至復古派對，則邀親子玩復古童玩過冬節，感受充滿古早味的童樂氣氛。「搓湯圓添圓圓」主題書展12月1日起至31日止，於五股區各分館及守讓堂「三讓文房」展出冬至年節相關的飲食叢書、節氣繪本。

活動期間只要至五股守讓堂「藝遊工坊」體驗復古童玩，或至「伴山學堂」觀看活動影片，完成學習單便可兌換懷舊童玩；12月17日至12月26日期間參加臉書活動，留言並上傳分享自製創意湯圓照片，即可獲得五股守讓堂專屬的限量好禮。