桃園市觀音區一名45歲鍾姓男子，日前開車返家途中車輛因沒油拋錨暫停在路邊，男子返家後忘了去找車，隔天想用車時卻遍尋不著，找了10天都找不到，只好向警方求助，員警隨即調閱監視器畫面並到現場搜尋，總算順利找到鍾男的車輛。

大園警分局指出，鍾男昨日下午3時許到觀音分駐所報案稱其車輛遺失，員警詢問後得知，鍾男3日從台北開車返回桃園觀音的住處，途中車輛因沒油拋錨便暫停在路邊，當時有名善心人士協助載鍾男返家，但他回家後忘記車子還停在路邊，隔天要用車時才想起這件事，由於鍾男剛從外地搬來對當地環境不熟，找了10天都找不到車，無計可施下只好請警方協尋。

警員廖泫濡、江謝廷宇得知後，隨即依鍾男描述的時間調閱行車軌跡，並查看路口監視器畫面，經過大海撈針般地不斷回溯，終於發現車輛蹤影，隨即陪同鍾男到現場沿途搜尋，順利找到鍾男車輛。

鍾男看見愛車失而復得後鬆了一口氣，頻向警方道謝，大讚警方熱心、高效率。警方也提醒，若遇到同樣情形，應立即拍照記下車輛停放位置，以免發生類似狀況。