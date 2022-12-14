副總統賴清德今天委請青平台基金會董事長鄭麗君代登記參加參與民進黨黨主席補選，賴清德強調，當民進黨遭逢挫敗，身為民進黨的一分子，勇敢承擔，團結黨內，共同面對挑戰，重振士氣，「是無可迴避的責任」，他宣布參選黨主席，希望完成重整旗鼓等四項工作。期待能夠跟大家攜手努力，讓民進黨成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。

賴清德在臉書表示，稍早，他已委請青平台基金會鄭麗君董事長，代表我前往民主進步黨中央黨部，登記參加第 17 屆黨主席補選。從政二十多年來，他與黨內同志攜手並肩，為守護台灣、人民幸福而努力。

他說，他熱愛自己的國家，熱愛他的政黨，對這塊土地及人民有堅定的使命。當民進黨遭逢挫敗，身為民進黨的一分子，勇敢承擔，團結黨內，共同面對挑戰，重振士氣，是無可迴避的責任。

賴清德強調，他宣布參選黨主席，希望完成以下四項工作：

一、 重整旗鼓，協助穩定政局：

2022 九合一大選的結果，重挫民進黨，但黨的力量不能分散。民進黨必須在最短時間內，迅速調整步伐，重新出發，提出對台灣未來的願景、理念及政策，作為凝聚國人前進的動力。

二、 深刻檢討，贏回人民信任：

我們要積極了解和回應各界的指教和訴求，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也要堅定民進黨民主開放精神，追求多元進步的價值，持續擴大黨與社會的連結，加強與青年世代的對話。透過傾聽民意、檢討改善，我們要讓民進黨推動的政策更完善、更有感、更貼近民意，照顧弱勢，實現公義，讓民眾的生活獲得更大的支持，也擴大人民對民進黨的支持與信任。

三、 廣納人才，引領創新進步：

我們要加強人才培育，也要透過公平機制讓更多有能力的人，可以貢獻專業，促進黨內世代交流與合作，共同投入黨務革新與發展。面對未來各項挑戰，我們需要來自不同領域、中央地方參政人才，一起團結打拚。

四、 守護台灣，促進民主和平繁榮：

民主、和平、繁榮是台灣重要的國家安全戰略，當前台灣面臨區域威權主義擴張、疫後經濟振興、氣候變遷加劇及淨零能源轉型等國內外挑戰，民進黨身為執政黨，將與執政團隊團結合作，發揮執政最大成效，凝聚社會最大力量，共同提升台灣的韌性與實力，持續深化台灣民主、守護區域和平，促進國家繁榮發展。

他說，民進黨創黨 36 年來，台灣人民給民進黨的每一分力量、給民進黨的每一次鞭策，都是來自對台灣的支持和期待。這段時間，謝謝各界的關心與建言，也期待能夠跟大家攜手努力，讓民進黨成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。