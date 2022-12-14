正當全球歡喜樂見中國大陸新冠限制大幅放寬之際，許多陸企從電商巨擘京東，到國際彩妝連鎖店絲芙蘭（Sephora）等，無不繃緊神經在做抗疫準備，像是發送快篩試劑、鼓勵員工多多在家工作，有的還用卡車來採購新冠藥物，以備不時之需。

近日，中國大陸一反過去近3年堅持的常態，就是對新冠病毒採取零容忍的嚴格抗疫規範，陸續大幅放寬各項限制。之後，在病毒傳播範圍擴大下，許多當地醫院的醫療量能正備受考驗，有些陸企還傳出缺工暫停營業的消息。

路透社指出，儘管大陸官方宣稱目前每日新確診數，已經不到11月27日高峰期的兩成，但外界傳言，這是因為採檢民眾大幅減少，還有大城市中例如北京以及武漢等，疫歿人數卻是有增無減。

北京有家超大型零售業者坦言，購物中心以及旅館內的員工，超過半數採陽正在隔離。不過，購物中心還是繼續開門營業，剩下未染疫的員工切成一半，依照工作性質不同來執行各自任務。

擁有至少54萬名員工，總部位於北京的京東表示，已提供新冠病毒快速抗原檢測劑，若已確診則必須居家隔離。隸屬於精品業者LVMH旗下的絲芙蘭彩妝店指出，在中國大陸89個城市有321家分店，每家門市都已獲授權可依自身狀況處理確診員工問題，採陽者可以帶薪休假，若身體情況允許也可在家上班。

美國健身房Powerhouse在北京的連鎖店也說，計畫暫停營業至25日聖誕節，期間將仔細來清消，以保障員工與會員人身安全。新冠病毒傳播力大，染疫風險也升高。之前，因所處區域內抗疫，勒令關閉至少兩星期，沒想到5天前才又開，現在又要關門。

CCBC（加中貿易理事會）指出，員工確診使得可以合法經營的企業，竟無法正常作業，這點著實讓人無奈很沮喪。位於國外的總部也頗有微詞的指責，為什麼在中國大陸不能像其它地區一樣，想辦法克服重重限制來上班。

德國福斯汽車表示，今年在中國大陸的車廠，因為當地陸續停工造成生產嚴重受阻，產線目前則是已回歸穩定。此外，福斯汽車也要求員工減少來辦公室，並要求同事間盡可能保持1.5公尺安全距離。

中國大陸電動車製造商蔚來指出，生產新車工作正常但正準備抗疫，已將一車一車的新冠藥物與相關所需設備送到工廠，希望備而不用。迄今，中國大陸沒有針對當地工作場所，公布更加詳盡抗疫規定，

專家學者認為，中國民眾需要一段不算短的時間，才能學會與新冠病毒共存，故消費力估需要至少3到6個月，才能恢復到比較正常水平。北京政府開始鬆綁後，縱使有不少陸企可望受惠，但效應不會一下子就顯現，未來幾個月還是相當具有挑戰性的。