生醫族群今日表現兩樣情，台康生技(6589)乳癌生物相似藥EG12014美國藥證還要再等，今日開盤跳空鎖在跌停板，持有台康6%的台耀(4746)重挫7%以上、代工充填廠南光(1752)跌幅逼近5%，拖累整體類股的表現，不過，缺藥荒題材續燒，松瑞藥(4167)續飆漲停板、中化(1701)漲幅仍逾5%。

台康生技乳癌生物相似藥EG12014，FDA提出藥證核准前查廠時發現的藥品生產製造及設施相關缺失，代表美國拿藥證時間還要再等等，今日開盤直接跳空鎖在跌停板131元，持有台康6%的台耀(4746)晨盤一度也跌停，隨後雖然打開，但跌幅仍在7%以上，台耀子公司台新藥也一度遭到錯殺，晨盤最低一度探至48.45元，盤中股價漸漸回穩，多空在52元處展開攻防。

台康生技乳癌生物相似藥EG12014美國藥證審查，銷售夥伴Sandoz收到美FDA完全回覆信函CRL(Complete Response Letter)，臨床、安全性或是生物相似性(Biosimilarity)全數過關，不過，查廠時發現藥品生產製造及設施相關缺失。

台康生技強調，Sandoz將與美FDA保持密切聯繫，同時與台康及協力廠商於最快時間內對FDA所提出意見進行改善與回覆後再次送件，以便及時完成解決方案取得藥證。