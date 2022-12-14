在大型類股走高帶動下，韓股14日挑戰重回重要關卡，盤中一度來到2,397.91點，目前則在2,390.9點，漲18.5點或0.78%。同時，韓元也走升。

韓國政府14日表示，11月當地就業人數為2840萬人，年增約62.6萬，創1999年開始編撰此指數以來，數量最多的11月。但就業人數增加數量，與10月67.7萬相比，已有減少趨勢。同時，失業率年減0.3%至2.3%，創1999年以來最低。

在能源價格大增以及全球景氣趨緩下，亞洲開發銀行14日，也大幅下修韓國明年經濟成長至1.5%，而在9月份預測時，韓國GDP還有2.3%，今年則為2.6%。至於韓國通貨膨脹預估，亞行認為今年將增至5.1%，明年可望降到3.2%。

三星電子漲1.01%，電池製造商LG Energy Solution漲0.4%，LG化學漲2.57%，現代汽車漲1.88%，但SK海力士卻跌0.73%。

韓元兌一美元在1,299.5價位附近，韓元升6.5元。