HPE慧與科技積極推進環境、社會及治理（ESG）行動，除宣布將提前10年成為淨零碳排企業，更致力於協助客戶完成ESG目標。HPE表示，公司提供能減少近60％碳排放的環保包材於販售給晶圓代工龍頭台積電(2330)的產品包裝，打造永續發展社會。

HPE慧與科技多年前即將內部物流產品包裝從「單包材」變更為「多包材」精密包裝，除優化營運成本也兼顧節能減碳效益。因應永續消費與綠色供應鏈趨勢，HPE在改良多包材精密包裝後將此技術推向外部客戶，透過提供台積電環保包材，共同達到友善環境目標。

HPE慧與科技指出，相較於傳統單包材精密包裝只能放置一台伺服器、且內部塑料緩衝材較多，多包材精密包裝使用較少的塑料緩衝材，整體包裝材積減少40～60％，使一個包裝盒能放置5～10台伺服器。

同時，HPE慧與科技採用的新包材設計亦採用30～45％環保回收材質，每年合計可較以往減少近6成的包材碳排放量，讓使用者成功以創新環保包材技術實踐綠色供應鏈。

HPE慧與科技董事長王嘉昇表示，公司從自身做起，透過內部研發具節能減碳效益的環保包材，逐步實踐淨零碳排的目標。非常榮幸能將這樣新穎的包材技術分享給外部使用，使淨零永續行動拓展至供應鏈。

除使用節能減碳包材、協助產業供應鏈夥伴推進ESG目標外，HPE慧與科技也積極透過HPE GreenLake即服務營運模式，協助企業客戶以更便捷、高效與環保方式經營業務，建構全球ESG生態系。

據HPE「2021 Living Progress Report」報告指出，將傳統CapEx模式轉換成HPE GreenLake即服務模式，企業客戶不僅能彈性因應業務需求、擴展從邊緣到雲端平台等資源，並大幅提升資訊資源使用率，還可減少超過30％的能源成本與整體持有成本。

HPE也針對HPE金融服務（HPEFS）客戶跟特選合作夥伴提供「HPE循環經濟」（HPE Circular Economy），協助了解資訊資產處理方式及如何改善環境衝擊影響，讓客戶與夥伴可瞭解其IT資產與服務對環境影響，穩步朝ESG目標前進。