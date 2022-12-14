國民黨台北市第三區立委參選人王鴻薇（見圖），14日上黃揚明主持的POP Radio廣播節目專訪。（陳俊吉攝）

民進黨台北市立委第三選區參選人吳怡農提倡延長兵役，對手國民黨參選人王鴻薇今受訪時痛批，延長兵役不該成為選舉操作，而兵役延長是否把兩岸緊張的責任，丟給年輕人，這是不公平的，政府要做的還是降低兩岸緊張情勢。

吳怡農昨批，王鴻薇提核2、3延役政見，卻沒跟居民、首長討論，也未提出可行方案，「似乎沒有準備好當立委」。王鴻薇今回應，跟吳怡農是競爭對手，都希望自己能勝選，對吳怡農這點說法沒有評論，自己會努力贏得勝選。

而王鴻薇也說，延長兵役過去談得非常久，但民進黨充滿選舉操作，但這是不應該的。王表示，民進黨原想混過這次大選，像國防部說年底要公布，但總統府卻說要再研議，因此延長兵役的推出是否只有選舉考量，實在不夠透明化。

王鴻薇說，兵役延長並非不能做，但政府應面對的是，邱國正說他從軍40年，現在是台灣最危險的時候，外媒也說台灣是最危險的地方，那這時談兵役延長，是否就把現在兩岸兵凶戰危的責任，丟給現在的年輕人？因此政府現在該做的是降低兩岸緊張情勢，若無法解決導致兩岸兵凶戰危，就是把責任丟給年輕人，這是政府該面對的問題，尤其是年輕人父母的擔心。

另外，吳怡農批她常上大陸統戰節目，並酸「不希望政治人物在國際媒體貶低我國國格」，王鴻薇則反批，吳怡農和側翼一直用央視的事情攻擊她，但過去已多次解釋，若現在攻擊她只剩這種老梗、只剩「抗中保台」，其實無助這次選舉公共政策的討論。

至於朱立倫稱2024要提最強人選，王鴻薇也認同，2024對國民黨非常重要，朱立倫說的確實是「勝選方程式」，但她強調，人選是誰現在仍無法確定，她滿腦子都是自己的選舉，要努力贏得立委補選；而台北市議員徐巧芯、徐弘庭相繼喊出世代交替，劍指2024立委初選，王鴻薇也以相同方式回應，強調現在「滿腦子只有自己的選舉，千頭萬緒，只想把這場選舉選好」，並未表態力挺。