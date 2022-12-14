今年國內蛋價飆漲，每台斤更來到50元大關，傳出薪資收入比台灣高2倍的日本，蛋價卻比較便宜，農委會主委陳吉仲過去曾表示「只承諾解決蛋荒，沒說要解決蛋價」，昨又強調「一蛋難知秋」，讓民眾黨立委邱臣遠痛斥，簡直笑罵由人，好官自我為之！不從根本抑制蛋價調漲，「陳吉仲應好好思考去留問題了。」

邱臣遠表示，近一年來，台灣的蛋價瘋狂飆漲，從一斤30元一路漲價到現在的50元，達到46個月以來新高價。由於雞蛋卻是民生必需品，從餐桌到食品加工都離不開它，一物漲萬物皆漲，讓國人的錢包縮水，生活品質也跟著打折扣。

「上任4年不僅是斷銷主委，更是跳票主委！」邱臣遠批評，陳吉仲不只不能解決蛋荒與蛋價，連既有的農產外銷管道也無力維持。面對鳳梨釋迦遭大陸當局暫停輸入的困境，他保證以「內、外銷及加工三箭」解決，結果跳票，而導致大崩盤。

邱接著說，後來石斑魚再遭大陸停止進口，陳吉仲又推出「班班吃石斑」，結果還是跳票。現在人民吃不起蛋，對方乾脆不演了，表明蛋價高不是問題。現在農業產銷千瘡百孔，農民求救無門，到底該找誰負責？

邱臣遠認為，要根本性解決蛋價高漲問題，農委會就要積極協助改善雞場飼養模式，轉型為非開放式的養殖方式，降低氣候、疾病與疫情等因素干擾，提升蛋雞的產蛋率，以量制價，才能根本抑制蛋價飆漲。這些事情農委會明明都知道，但多年來卻一直做不到，陳吉仲應該好好思考去留問題了。