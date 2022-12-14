保時捷 911E 進入台灣市場邁入第 50 個年頭，全球唯一的911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款已於今年11月成功拍出，拍賣所得收益將全數挹注台灣保時捷「夢工程計畫」的合作夥伴，象徵台灣保時捷回饋台灣社會的決心，更為這獨具意義的一年劃下完美的句點。

在台灣保時捷全體員工、經銷商夥伴、車主與車迷們同心協力之下，保時捷大家庭再度團結一心，為公益拍賣活動共襄盛舉。擁有獨一無二的「Sonderwunsch（特殊願望）」榮譽徽飾的 911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，在今年6月份保時捷在臺50周年慶祝活動上初登場就吸引眾人目光。

除了身披優雅的層峰綠塗裝外，其精緻的設計細節亦是造就其如此亮麗奪目的獨特外觀的一大功臣，在車側施以啞光白色臺灣輪廓線條，從南部壯麗的珊瑚礁岸至景觀壯闊迷人的東北角，勾勒出寶島海岸山稜線的富麗輪廓。其副駕駛座前方飾板中央置物盒蓋均施以 象徵50 周年獨步紀念款的專屬印記。活動當晚滿懷慷慨之心的賓客齊聚一堂，在充滿熱忱與歡樂的氛圍中，為保時捷在臺 50 周年的最後篇章的畫下完美的句點。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「對台灣保時捷來說，這絕不只是口頭上的承諾，更是我們回饋社會重要的一環。每一段旅程都是獨特的，每一個人都有自己獨一無二的夢想。有您的支持，我們才能擁有改變他人的力量，並激勵他人追求自己的夢想！」本次公益拍賣會的所得收益已挹注台灣保時捷「夢工程計畫」的合作夥伴，包含荒野保護協會、博幼社會福利基金會、以及喜願協會三個單位。

台灣保時捷「夢工程計畫」攜手博幼基金會於2019年正式啟動。台灣保時捷致力於教育永續，期望透過到偏鄉學校分享品牌故事的寶貴經驗，啟發學童追逐夢想。2020年隨著Taycan電動車的發表，台灣保時捷與荒野保護協會首度合作，將永續的理念延伸至環境保護。

在保時捷全球碳中和策略的推動下，台灣保時捷在2022年炙熱的夏天第二度舉行淨灘活動。自去年首次淨灘至今，已成功清除超過2噸的廢棄物，將風景如畫的海灘還給台灣。同時，台灣保時捷也跟隨德國原廠的腳步，將此次公益善款部分款項挹注至喜願協會，幫助身處困境的兒童實現夢想。