國民黨台北市議員游淑慧。（圖／本報資料照）

國民黨台北市議員徐巧芯表態將參選2024立委，她直言國民黨到了一個世代快速交替的時候，將會掀起一個風潮，游淑慧、鍾沛君、徐弘庭等青年議會同僚都紛紛表態支持。游自爆2018年與當時同在競選議員的高嘉瑜狹路相逢，高當時街講批評國民黨過去曾入侵校園，她忍不住上前踢館，也更明白了「如果我們不勇敢挺身而出，那民進黨永遠可以積非成是」這個道理。此消息引熱議，網友對游、高雙姝之間這段往事感到相當驚訝。

游淑慧昨（13）日在臉書發文，針對徐巧芯發起的「世代交替」風潮，游憶起2018年她首度參選台北市議員時的故事。游表示，當時正值「卡管」風波，民進黨的手染指大學自治而引起社會嘩然，她是台大校友、當然也參加了許多聲援管校長的活動。但有一次在地方行程上，她聽到同是台大校友、當時也在競選議員的高嘉瑜，正在跟一些里民開講。

游淑慧指出，當時高嘉瑜正對里民們表示，「國民黨罵我們侵入校園，他們以前還不是一樣，沒加入國民黨就會被盯上」等語，高的結論是「還敢說民進黨」。當高在滔滔不絕時，旁邊其他現任民代無動於衷、繼續發文宣，這讓當時還是新人、候選人的她，聽得無名火起，一時腦熱就衝過去，卻仍保持語氣平和的對高說：「所以您的意思：民進黨現在退回去學幾十年前的國民黨？那又何必換黨執政？而且不好意思，國民黨早就進步了。錯就是錯，不要永遠推給別人。」

這一幕帶給游淑慧的啟蒙是，「如果我們不勇敢挺身而出，那民進黨永遠可以積非成是」。游進一步強調，2018、2022年國民黨的大勝，不是因為他們天降神兵，更不是因他們智謀操盤，而是因為台灣民眾希望國民黨能扮演好，勇敢制衡、撥亂反正的力量，所以每張選票都是人民對國民黨的期待。

此文獲得近5000個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「想不到你們還有這段往事」、「妳不說我們都不知道原來還有這內幕」、「但悲哀的是，國民黨無人立委能匹敵高嘉瑜」、「可是你們也要加速傳承，像明年港湖好像派不出人選立委，到時又是高嘉瑜選上。像羅智強能拔擢扶持上楊植斗的案例不多」、「國民黨一些70以上的委員或許可以退休當顧問，把位置留給年輕世代」、「這個故事告訴我們：國民黨立委應該由年輕的世代來交替了！老的別佔的毛坑不拉屎的，國民黨才能重拾人民的信心！」