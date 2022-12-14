柑橘屬季節性農產品，為解決疏果或日曬果無法利用等因素，取果肉製備開發柑橘香甜酒，並命名為「柑杯」。（陳世宗攝）

為提高芋頭的附加價值及產品多樣化，將其原料加工開發出香芋系列的冰淇淋、霜淇淋及脆片，每一口都能感受到芋頭綿密滑順、濃郁的口感。（陳世宗攝）

柑橘的果皮經處理後製成陳皮，開發出養身的「柑茶」，增加柑橘原料之多元性利用。（陳世宗攝）

「農窮則變、變則通！」為推廣當季優質芋頭及柑橘，行銷中市優質農產加工品，台中市政府農業局輔導外埔、石岡區農會，於14日假弘光科技大學L棟B2，舉辦「111年度台中市農產加工加值研發成果發表會」；藉此宣傳行銷由芋頭及柑橘加工製成的新產品，鼓勵民眾踴躍訂購，一同體驗台中好滋味，並實質增加農民收益。

台中市為全國最大芋頭及柑橘產區，外埔區及石岡區農會採用上等芋頭及柑橘作為開發新產品的原料。委由弘光科技大學食品科技系林麗雲教授產品開發、包裝設計由文化創意產業系涂卉副教授操刀，產官學合作開發不添加其他色素成分的頂級芋頭冰淇淋、霜淇淋、芋頭脆片、柑橘酒及柑茶等4項產品，並建立自有品牌增加市場區隔，提高產品經濟價值。

農業局長蔡精強說，台中市芋頭主要分佈於大甲、大安及外埔區的大安溪與大甲溪間沖積平原，極適合芋頭生長的土壤條件。外埔區擁有自然湧泉、水質純淨、土壤肥沃、氣候適宜生產的芋頭品質十分優良，為提高附加價值及產品多樣化，將其原料加工開發出香芋系列的冰淇淋、霜淇淋及脆片，每一口都能感受到芋頭綿密滑順、濃郁的口感。

蔡精強指出，柑橘屬季節性農產品，為解決疏果或日曬果無法利用等因素，取果肉製備開發柑橘香甜酒，並命名為「柑杯」，除供純飲之外，亦能作為調配雞尾酒之基酒，提供調酒師與消費者不同的選擇，目前台灣酒類市場並無以柑橘為原料所製備之柑橘酒；另外果皮經處理後製成陳皮，開發出養身的「柑茶」，增加柑橘原料之多元性利用。

今天「111年度台中市農產加工加值研發成果發表會」為石岡區農會與外埔區農會和弘光科技大學進行產學合作的成果展示，透過共同思考如何將農產進行加工增加其價值，讓農產擁有更多發展機會；成果發表並提供新品試吃，透過不同的意見蒐集得到回饋，將品質好的農產品，推廣給更多民眾。