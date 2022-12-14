入冬首波寒流周末報到，北部低溫探6度以下，胸腔暨重症科醫師黃軒透露，冬天時家中3個地方最容易發生猝死，分別為床上、浴室旁及房間內，因為脫光衣服、洗澡前後、睡覺時最常出現溫度急速變化，使血液黏稠度增加、血壓升高，無聲無息地靠近死亡，建議房間溫度維持在18到20度間，且兩房間的溫差控制在5度以內，以降低猝死風險。

黃軒今天在臉書指出，寒流來時很多人猝死在床上、浴室旁或房間內，這是因為室內溫度下降或溫差過大會導致心臟負荷增加，特別是寒流，身體變化的速度更快，無聲無息地靠近死亡。

黃軒指出，如果室溫一直很冷或溫差太大，會使血管劇烈收縮、血壓升高、心率加快，導致心臟工作負荷增加，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血性缺氧而猝死。

黃軒引用2個國外研究指出，當溫度下降10度，血壓會升高8.2 mmHg，且房間溫度每下降1度，猝死的機率就會升高5.6%；也就是說，在沉睡時身體因為降溫導致心臟血管緊縮，當心臟一時負荷不來，就可能睡到死掉。

此外，如果身體一直處在寒冷的環境中，血液濃稠度也會逐漸增加，更容易血管阻塞，造成血栓，黃軒說，冬天室內溫度若沒有維持在18至20度，或兩房間温差小於5度，當脫光衣服、洗澡前後、睡眠當中是最容易猝死的時機，所以要想避免猝死，除了多穿衣服保暖，房間也要保暖。