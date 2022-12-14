為了推廣「零酒駕」的重要性，台灣福斯集團（Volkswagen Group Taiwan）除了在今年11月展開「路口慢看停．酒駕不放行 兒童公益繪畫比賽」，近日更進一步以捐款予財團法人脊髓損傷社會福利基金會的方式，以實際行動幫助酒駕事故及車禍受害者。

台灣福斯集團表示，台灣已有超過6.5萬名脊髓損傷者，而每年仍持續增加約1200名傷者。成立於2012年的脊髓損傷社會福利基金會（SCIF）是第一個針對脊髓傷者的基金會，至今已幫助約1萬名經歷生活巨變和身心痛苦的患者，協助他們重新找回尊嚴與自信。

台灣福斯集團延續今年11月「路口慢看停．酒駕不放行 兒童公益繪畫比賽」提倡道路交通安全，本月將捐贈85萬元予財團法人脊髓損傷社會福利基金會（SCIF），幫助酒駕事故及車禍的受害者家庭，包含持續性補助以及一次性補助兩個方案。

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，對於大多數受害者家庭來說，不只龐大的醫藥費帶來沉重的壓力，面對意外帶來的一切創傷對於身心來說更是最艱難的過程。台灣福斯集團始終重視如何培養正確交通觀念，除了透過「路口慢看停．酒駕不放行 兒童公益繪畫比賽」持續推廣零酒駕道路安全的議題之外，我們亦以實際行動協助因酒駕造成交通意外的家庭。

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