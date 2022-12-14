台南市警察局麻豆分局員警涉及風紀案件，市警局長方仰寧今天指出，對於此案他感到遺憾的是地方人士與員警勾結，不是1天、2天就可以將這種組織文化改變；但他也承諾，只要在職一天，一定努力破除這些不好的組織文化，讓台南市警察局走向一個新的地步。

方仰寧認為，組織文化的問題，他就任2年來一直在改變，包括佳里警分局員警涉及妨害性自主案，不是只有當事人辭職而已，還追加記2大過免職，且永遠不得任公職。昨天很遺憾發生麻豆警分局涉及包庇人犯案件，但還是要誠實地面對，除惡務盡。

方仰寧還說，台南市基本上都是在地的員警，好處是對地方熟識，壞處則是容易與地方人士勾結；尤其是警友如果沒有審慎辨別，就會像他在學甲警分局長上任時所說，不知道誰才是真正朋友的時候，就會陷於錯誤，就會產生地方上不良的勾結，造成員警的錯誤，這是最大的遺憾。

方仰寧強調，就職2年來，他一直在破除在地不好的組織文化，也就是分開不好的地方連結，這不是一蹴可幾的事，但他承諾只要在職的一天，就會破除不好的組織文化。