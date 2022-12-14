新北市政府養工處為辦理三重區明志陸橋拆除工程，將於16、17日，連續2晚在夜間11時至隔日上午6時進行大梁拆卸作業，屆時三重區中正北路(忠孝路二段至新北大道一段)、重陽路二、三段(三民街至力行路一段)進行雙向道路封閉，提醒民眾提早改由三民街、忠孝路三段、力行路一段、市前街及新北大道一段通行。

工務局指出，新北市改制升格以來，已拆除多座使用率低的人行陸橋，明志陸橋位於明志國中附近，使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，並進行試辦封閉，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處說明，明志陸橋拆除工程將分4個階段進行，工程於11月21日開工，預計於12月21日完工，其中僅第3階段大梁拆除吊離作業需全線道路封閉，工程預計於16、17日每日夜間11時至翌日上午6時展開，屆時三重區中正北路(忠孝路二段至新北大道一段)、重陽路二、三段(三民街至力行路一段)進行雙向道路封閉，提醒民眾提早改由三民街、忠孝路三段、力行路一段、市前街及新北大道一段通行。

養工處提醒，12月16、17日大梁拆除期間，將影響232、806及933公車路線，屆時將不停靠忠孝路口、果菜市場、新北大道口及明志國中及三重運動中心站，請民眾改至忠孝路、三重工商(中正北路)、三重稅捐分處、中正南路站搭乘。

養工處強調，伴隨時代演變及無障礙人行環境的需求，陸橋使用率愈來愈低，三重明志陸橋是新北市升格以來拆除的第45座人行陸橋，拆完後全市將剩下109座人行陸橋，未來將拆除瑞芳區福龍宮陸橋等，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。