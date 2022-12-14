中國附醫心臟血管中心周邊血管科主任徐中和（左１）指出，冬季長輩們除了要小心心肌梗塞或腦中風外，也要小心「腳中風」。（馮惠宜攝）

蛤，腳也會中風！72歲張奶奶日前突然覺得右下肢麻木、疼痛，痛了一周掛急診，經檢查訝然發現左膝後膕動脈被血栓塞住，造成下肢血液循環嚴重阻塞，經緊急導管溶栓手術，讓她告別一走動就痛到流淚的苦楚；醫師提醒「周邊動脈阻塞性疾病俗稱「腳中風」，好發於心血管病人，臨床截肢率高達3成不能輕忽。

中國附醫心臟血管中心周邊血管科主任徐中和指出，冬季是心血管疾病的好發季節， 血管阻塞發生的機會大幅增加，長輩們除了要小心天冷引發心臟血管硬化，可能併發的心肌梗塞或腦中風外，其中下肢「周邊動脈阻塞性疾病輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽（乾枯發黑）、截肢，72歲張奶奶就是典型的病患。

張奶奶有高血壓、心臟冠狀動脈阻塞，以及甲狀腺機能亢進病史，日前出現右下肢冰冷，並且出現異常疼痛，嚴重時一動就痛到流淚，一周後到中國附醫救診，經檢查發現右下肢膕動脈被血栓阻塞，經該院「24小時溶栓團隊」啟動，立即緊急導管溶栓手術，在黃金時間雙管齊下搶救：運用「機械性取栓」與「超音波震碎血栓導管治療」，張奶奶血液循環獲得大幅改善，成功避免截肢的危機。

徐中和說，「周邊動脈阻塞性疾病」發生在下肢最為常見，臨床出現的症狀包括患肢溫度降低（常感覺冰冷）、麻木、不良於行、走路疼痛、腿部潰瘍，值得注意的是「周邊動脈阻塞性疾病」嚴重時肌肉組織會發生缺血性壞死

，病人甚至被迫截肢，且病人截肢後，也容易再面臨命危風險，是非常棘手的疾病。

他表示，一般治療後，「周邊動脈阻塞性疾病」病人死亡率以及截肢率仍有20-30％。針對此重大疾病風險，該院2016年成立了「24小時溶栓團隊」以緊急導管溶栓手術後，雙管進行「機械性取栓」手術，以及「超音波震碎血栓」手術，搶救治療急性下肢動脈重度阻塞的病人，死亡率以及截肢率大幅下降到3％，臨床成果發表在今年（2022年）4月醫學期刊「國際血管學」《International Angiology》。