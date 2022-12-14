擁有34E好身材的「呆萌女神」元元（吳婕安），遭「Rakuten Girls」前成員陳甯亞指控，吳女說陳偷錢等，陳提民事訴訟向元元求償100萬元，台灣高等法院駁回上訴，認定吳女只是陳述自身及朋友經驗，難認其有妨害名譽之意，判吳女免賠確定。

陳女提告表示，吳女在IG發表並轉發不實言論，貶抑她社會評價，致她形象受損，工作大受影響，她因名譽權受侵害而受有非財產上損害50萬元，及收入減少所失利益50萬元，吳女須賠償她100萬元。

高院認為，2人糾紛起源於陳女多次竊取吳女名牌皮夾、金錢、二手拍賣之價金等物，陳因不滿吳懷疑並向其詢問而對外詆毀吳的名譽，經吳女表示將公開一切，陳女才坦承，並表示願賠償吳女及發文道歉，陳女短暫發文道歉後隨即刪除，並開直播稱「我的心不是黑的，我不說、不澄清，不代表承認了」等語，吳女後來才刊登或轉發相關言論。

高院指出，陳女自承有竊取吳女之金錢，其為求自保，乃對外先為毀謗吳女，吳女也確遭網友留言攻擊，吳女只是以其自身經驗結合友人及網友之資訊而為發言，難認有何妨害名譽可言，判決免賠確定。