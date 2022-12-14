受新台幣匯率大幅波動、防疫險理賠擴大等影響，富邦金11月虧損逾160億元；富邦集團董事長蔡明忠表示，景氣本來就有波動，而防疫險的衝擊也是一次性，呼籲股民對富邦長期的遠景要有信心。

蔡明忠今出席富邦全球化講堂，對於單月虧損，蔡明忠表示，二董（蔡明興）曾經說過，防疫險理賠是很不幸的，但畢竟是一次性的損失，呼籲股民對富邦長期的遠景有信心。

對於台灣景氣展望，蔡明興表示，這波全球經濟寒冬來得又急又猛，在各國央行政策調整下，物價上漲應該不會持續太久，企業面臨的庫存調整壓力，這些都是一時的，景氣本來就有波動，大家應該視這種波動為正常的循環。

本這星期是超級央行周，中央銀行將舉行第4季理監事會，國內學者多預估，央行升息半碼的可能性最高；蔡明忠認為，升息是為了能降低通膨，減少通膨對經濟的影響，而台灣央行目前希望將通膨限制在2％以下，他相信央行有很充足的考量，才決定升息的步調。

歲末年終將至，外界也關心富邦今年發多少年終獎金？蔡明忠表示，還沒有結帳，發多少年終獎金還不知道，但也透露「變數還很多」。

政府拚2050淨零碳排；蔡明忠在富邦全球化講堂上表示，全世界人類面臨的不僅是氣候變遷，而是氣候災難，淨零碳排可視為全球化「公正轉型」，台灣應該要把淨零路徑、規劃更清楚，「以人為本」、「扶助弱勢」前提下進行公正轉型。