副總統賴清德今委由前文化部長鄭麗君，被問及若賴清德當選黨主席，是否可能進到黨務系統或搭擋參選，鄭麗君表示，這個問題好像問得太遠了，個人沒有參與選舉的規劃。

鄭麗君說，她從公職卸任以來，自己在民間基金會，也成立永續民主研究中心，邀請學者專家跟年輕朋友，大家一起討論公共政策，凝聚對未來的願景；「我個人比較熟悉的是願景規劃跟政策工作」，未來也非常願意持續搭建平台，善用跟社會對話的平台盡自己一份心力。

鄭麗君表示，過去一段時間，自己的青平台基金會邀請各界學者、專家、年輕朋友討論願景，很高興賴清德也時常希望進一步了解。在過去互動過程中，自己深覺得賴清德對於台灣未來的願景跟使命感，相信賴清德成為黨主席之後，會凝聚更多智慧，讓民進黨檢討、反省、出發，並且改革蛻變成為更好的政黨。

她強調，「因為我們懷抱對台灣國家理想，賴副總統也會提出下階段願景，凝聚國人一起向前」。

被問到賴清德是否有談到對於探討敗選的想法？鄭麗君說，她是「單純」的代替賴副總統登記，有通電話，及聊更多的想法，但相信，賴副總統對於這片土地有堅定的使命跟想法，未來成為黨主席，面對社會改革檢討的意見，一定會虛心傾聽，凝聚黨內共識、連結社會民意，提出未來改革方案。

鄭麗君於今上午11時赴中央黨部正式登記參選，並當場繳交保證金150萬元現金；鄭麗君說，民進黨在需要反省、重整再出發贏回人民信任的時刻，她身為黨員一份子，有責任跟所有黨員一樣有責任，所以賴副總統請她代為登記，「看到他願意挺身而出承擔未來重責大任，我很支持也很感謝，他請我代為登記，我也義不容辭當然要協助」。