高雄市長陳其邁順利連任，外界相當關注市府小內閣調整動向，陳其邁14日回到市府召開市政會議、防疫會議，聯訪時陳其邁提到，會朝穩定、讓年輕人有更多機會的方向規畫。至於議長人選協調進度，陳其邁表示，目前民進黨在模擬各種狀況，希望能夠維持未來議會穩定，共同推動市政。

邁市府連任後小內閣將微幅調整，但目前小內閣調整名單尚未出爐，各界也都相當關注，陳其邁14日受訪時回應，現在都仍在進行整體規畫當中，主要還是會以穩定為原則，同時也希望能夠讓年輕人有更多機會，將會朝這些方向來規畫。

此次高市議會選戰，總共65席議員中，國民黨奪下29席、民進黨則拿27席，雙方議員席次均尚未過半，目前都在積極爭取無黨或其他黨籍議員支持。對於民進黨議長選舉協調進度，陳其邁回應，目前還在模擬各種不同狀況的想定，站在市府立場，他們希望維持未來議會穩定也能跟議會協商，共同推動市政讓高雄更好。