新北市11日在「新北市衝浪運動教育園區—陸上衝浪練習場」全國首創舉辦「2022新北市衝浪滑板公開賽」，賽制區分公開男子、女子及U-12男女混合組，來自各縣市衝浪好手運用衝浪滑板展現最完美的衝浪技巧，比賽裁判皆為ISA Surf Judge持有國際衝浪協會衝浪裁判證，各組別取前3名頒發獎金及獎牌，每位參賽選手可獲得精美紀念品。

教育局指出，競賽場地中角國小陸上衝浪練習場是全國第一座「衝浪運動教育園區」，是專為衝浪愛好者加強平衡感技巧而設計的專業場地，去年11月擴大啟用後，充分推廣普及化衝浪運動及培育選手。

首屆舉辦推廣性質衝浪滑板公開賽，擴大衝浪運動參與人口，並以運動城市交流為定位，賽場上選手以各種技巧動作的變化與銜接，展現速度、力量與流暢度，讓新北學生透過賽事交流，提升視野及衝浪競爭力，並作為日後新北舉辦衝浪賽事前哨站。

本次賽事來自各縣市、不同年齡層的選手及家長互相交流分享著參加喜悅，紛紛表示近年來衝浪滑板運動逐漸掀起熱潮，知道賽事訊息時非常興奮，立刻分享訊息、邀約同好報名參加。

中角國小校長朱聖雯表示，新北市衝浪運動教育園區於校內包含衝浪學苑及陸上衝浪練習場，自啟用後即開設衝浪滑板社團，培養中角學生學習衝浪滑板，並希望透過衝浪滑板，提昇學生實際衝浪時的平衡感及技巧性。本次競賽的辦理，除了讓學生有機會參與正式比賽，展現平時練習的成果，更有機會認識來自各地愛好衝浪滑板的好手，一起推廣衝浪滑板及衝浪運動。

獲得U-12冠軍的新北市福隆國小5年級黃樂海同學開心的分享，爸爸從小教自己衝浪滑板和衝浪，平常都是一個人練習，從未有其他縣市舉辦過衝浪滑板賽，很高興能與年紀相同的選手一起比賽，真的很好玩，希望以後每年都能來園區參加衝浪滑板比賽」。

教育局長張明文表示，新北市衝浪運動教育園區規畫完善設備及專業教練教學，致力於國小、國中及高中三級體制培育衝浪運動人才，並促進不同縣市學校、衝浪滑板及衝浪愛好者慕名前來新北交流。