新北市政府近年推動都更三箭、公私合建等政策，積極開源，減少歲入出短差，財政局今在市政會議報告，財政局長李泰興表示，市府透過資產開發、增加稅收、開源節流等策略，去年地方稅收686億元，創下改制後新高，更首見17億元收支騰餘，減債幅度也達到最大，市府統整財政資源有成。

李泰興今以「財源拓展好效率 政策支援好給力」為題，報告市府4年財政稅收成果，新北市2011年升格時地方稅收僅有457億，但是10年來成長超過50％，去年稅收達到686億元，減債幅度甚至達到61億元，歲入出餘絀也從負40億元轉變成17億元，成長幅度如此大，因為土地買賣的土徵稅超收了63億、房屋買賣的契稅也有10億元。

李泰興表示，市府成立「聯審小組」，歸納各局處的托老托幼、身障社福、社宅、辦公廳舍等建物需求，透過建物調配、多目標興建、民間捐贈公設、BOT取得、都計變更等供給來源，順利媒合空間，4年來興建258處空間，前3名分別是60處公托、54處托老長照、51處身障和社宅等社福設施，節省216億元的興建和土地取得成本。

另外，市府訂定「新北市市有財產管理自治條例」，放寬承租轉讓、修建條件、租賃方式，讓市地有效利用，並透過公私合建，由政府出地、民間出資，節省興建經費、提升資產價值，4年來總計取得2880坪的警察廳舍、1000坪的住宅，增加12億元市產價值。

李泰興說，市府推動都更三箭後，辦理12處公辦都更，取得17處公用廳舍、14處公益設施，並分回2.8萬坪住商面積，市產增值約112億元，另外，市府也加速取得淡江大橋、中正橋改建、淡北道路等工程用地，減少地價和工價上漲影響。

李泰興表示，市府未來會透過稅務稽徵智慧化、行政管理效率化、財源增闢多元化、公產管理經實話、開發效益外溢化，讓財政繼續穩定發展，各建設齊頭並進。