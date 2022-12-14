搶年節圍爐商機，這一鍋皇室秘藏鍋物推出「金兔迎春圍爐年菜」，標榜精選人氣神仙牛肉等10道食材加招牌湯底，每組限量1,998元即可享用澎湃圍爐火鍋，1月16日前現場訂購再享三重好禮，時尚太空銀兔保溫保冷袋乙只、開春紅包袋2入，以及這一鍋餐飲集團3,000元折價券。除此，這一鍋皇室秘藏鍋物新菜上市，精燉湯底與經典功夫菜餚聯合出擊，讓鍋物更添美味，而燒肉同話則是祭出聖誕、跨年限定套餐，內含澳洲和牛、伊比利豬、海鮮三拼頂級食材，滿足對肉的渴望，半自助店型則是點套餐完成指定條件，即可免費兌換「金勾盃棒棒噠」起司炸雞塔。

鎖定小家庭多樣化需求，這一鍋皇室秘藏鍋物推出「金兔迎春圍爐年菜」，集結人氣餐點神仙牛肉、1983黑豚豬五花、鹿野雞腿肉、台灣潮鯛魚片等10道食材，搭配必點鍋物御膳麻辣鍋、開歲老火湯，或是鴛鴦鍋組合，每份原價2,784元、圍爐價1,998元，即日起至112年1月16日前至全台門店訂購，加贈限量三重好禮，第一重贈時尚太空銀兔保溫保冷袋乙只，第二重贈兔年款紅包袋2入，第三重贈這一鍋餐飲集團3,000元折價券，贈完為止。

這一鍋皇室秘藏鍋物於年末前推出新菜，以「品金華．獻美饌」為主題，讓饕客能夠在冬季嚐鮮暖胃，限量推出「金澄膠妍湯」，嚴選玉米雞淬鍊出濃郁雞油，再將雞骨以高溫烘烤後，文火精燉融入老母雞、金華火腿、蔬果等精華，金澄色澤湯頭，標榜散發誘人香氣，入喉溫潤甘甜，將濃、鮮、香匯集一鍋；還有饕客必吃的「伊比利豬三重奏」，第一吃涮煮後脆彈爽口的片切豬舌，第二吃醬滷豬舌椒麻開胃，第三吃香酥豬舌搭配柚子胡椒醬，口感豐富且滋味獨特。

這一鍋集團旗下另一品牌燒肉同話也推出聖誕、跨年節慶限定「金勾盃」套餐，12月21日至1月2日於經典店上市(限新店民權店、台中麗寶店、台南新光店) ，嚴選「澳洲和牛」、「伊比利豬」、「海鮮三拼」頂級食材，其中骰子型的「和牛無骨小排」鮮嫩多汁，以及「韭香伊比利豬舌」更凸顯肉質嚼勁，「椪柑牛五花」肥瘦相間，橘香在齒間留香不膩口，十二品肉及三品海鮮，雙人歡聚2,488元，三人狂歡3,738元；半自助店型（限台北南港店、桃園中正店、竹北光明店、高雄義享店）則是點滿用餐人數套餐，並出示Google 5星評論畫面，即可免費兌換「金勾盃棒棒噠」起司炸雞塔乙份。