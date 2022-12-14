搶攻耶誕節換機、送禮商機，中華電信自即日起於全台指定iPad銷售服務門市及網路門市開賣Apple全新2022 iPad Pro與iPad。新一代iPad Pro搭載超強M2晶片，功能更多元、強大；全螢幕設計、搭載A14仿生晶片並擁有藍色、粉紅色、黃色與銀色供選擇。兩款皆支援5G行動網路與Wi-Fi 6E或Wi-Fi 6，連線速度更快。

中華電信表示，搭配精采5G月繳1399元（36個月），全新iPad Pro 11吋5G版（128GB）專案價1萬8590元，中華電信VIP客戶續約購機最高折5000元，只要1萬3590元即能入手、全新iPad（Wi-Fi）64GB搭配指定資費，最低0元起，並加碼贈Hami Point最高1500點（1點等於1元），月繳1599元以上再獨享「流量轉贈」8GB（1門）服務，可自由轉贈親友，滿足影音上傳分享需求。

此外，即日起至明年1月2日，購買iPhone14全機型並申辦精采5G月繳1399元以上（48個月租期），iPhone 14 128GB 享1300元輕鬆入手，再送Apple購物金2000元，可折抵全新2022 iPad Pro、iPad與AirPods Pro（第2代），一次滿足果粉帶走新機、平板或藍牙耳機的需求。