來到卡達前夕透露可能會是最後一次參加世界盃，35歲的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在率隊以3比0擊敗克羅埃西亞、挺進冠軍戰後，鬆口坦言下一戰將是他世足「最後一舞」，他盼能成功捧起「大力神盃」為最後一次世足之旅畫下完美句點。

梅西在4強戰對上「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）所領軍的「格子軍團」繳出1傳1射表現，助隊再闖冠軍戰，他也寫下多項紀錄，賽後他被問到週日決賽是否是他世界盃「最後一舞」，他給出肯定答案。

「這是我最後一屆世界盃。」生涯第5度出征世界盃的梅西說道，「下一屆還有很多年，還有很長一段路要走，基於年齡問題，我認為我肯定做不到。但生涯最終戰能夠是在冠軍戰一定令人印象深刻。」

2014年巴西世界盃，「藍白軍團」與德國戰到延長賽，最終以0比1飲恨，梅西希望這次再闖決賽結局能夠與上次不同，「這是阿根廷將參加的世界盃第6場決賽，也是我的第2次，希望這次能以另一種方式結束。」

阿根廷隊史曾在1978、1986年2度在世界盃登頂，這次除了是要尋求暌違36年的冠軍外，梅西更盼能夠首次捧起金盃。「就我個人而言，我很高興也很享受，能夠幫助球隊取得成功。首戰對我們是沈重的打擊，對我們來說這樣的開局很艱難，這是一次考驗但也證明我們有多強大。」

梅西目前暫居金靴榜首並寫下多項紀錄，但他直言，相較於個人成就更在乎團隊成績，「這很好，但我們想要是另一個目標，重要的是實現團隊目標，現在只差一步，我們將全力以赴完成這個目標。」阿根廷決賽對手將是摩洛哥與法國間的勝方。