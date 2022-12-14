有「TVB御用奸角」之稱的駱達華在大陸深耕演藝事業多年，也和演員盧燕育有一女駱欣言（Bernice），一家三口目前定居上海。喜愛和粉絲們分享生活日常的駱達華，時常在社群平台曬出與女兒的合照以及影片。而現在在英國倫敦留學的她因為外貌出眾，仙氣十足，累積不少粉絲關注，還紛紛敲碗問她何時出道。

港星駱達華昔日以《陀槍師姐》系列電視劇中，以飾演變態殺人犯「鮑國平」一角而聞名。自從2004年後開始轉往大陸發展，並成立自己的工作室。此外，還與妻子盧燕育有一女駱欣言。時常在社群平台上，曬出兩人的相愛相殺互動。而身為星二代的駱欣言，自然也備受大眾關注。

過去，駱欣言就讀過上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」，每年光是學費就要負擔超過40萬元港幣(約157萬台幣)。不過，也因此造就出多才多藝的駱欣言。並且她還曾在學校的畢業典禮上表演古箏，當時仙氣飄飄的模樣引發不少話題。充滿才華的氣質以及遺傳自父母的超高顏值，讓她的社群平台獲得相當多的粉絲關注，一時引發網友熱議。

由於女兒的超凡魅力。駱達華也時常與她同框拍攝短片。其中，不只勁歌熱舞、還以「父女日常」為主題，展現他們平常的互損生活。雖然內容以活潑逗趣為主，但駱欣言即便是做出誇張刻意的表情也絲毫不減她的女神魅力，讓網友爭相留言回應：「女神閑靜時有如花照水，行動時好似風拂柳」、「妹妹真得太好看了」、「打死我也想不到鮑國平(駱達華曾飾演過角色名)會變成女兒奴。」