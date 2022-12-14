泰山將全家股權賣給國泰？全家下午發重訊說明 12:332022/12/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰山出現經營權之爭，公司派金雞母全家股權脫手，引起熱議。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰山出售全家股票，傳出國泰金為買家，全家回應，針對股權相關議題，下午會以重大訊息公布。 泰山出售最大金雞母全家股票，並且與龍邦之間引起經營權之爭，也引爆市場話題，今日傳出神秘買家為國泰蔡家。 《食品股》萬寶開發接手全家股權？泰山：無法評論 泰山賤賣全家？ 龍邦提假處分 終結美元霸權？陸媒歡呼中沙油氣貿易人民幣結算 分析：還早得很 #全家 #泰山 #股權 #國泰 #買家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》殯葬大老搶輸了？泰山賣全家 神秘買家曝光 08:282022/12/14 財經 資金避險 11月營收亮眼 國泰美國道瓊反1 喬山 前景樂觀 04:102022/12/11 產業特刊 永續指數揭曉 國泰金控蟬聯雙榜 04:102022/12/12 產業特刊 國泰世華銀行首席經濟學家林啟超：明年上半年買台股 有機會賺2成 04:102022/12/14 財經要聞 超商深夜不營業！店員無奈貼公告 9千網狂讚：態度正確 09:502022/12/14 生活 梨泰院事故遺族要求韓總統道歉 進行全面國政調查 19:332022/12/13 國際 陳立芹曬兒時全家福 媽媽驚人美貌曝光 09:032022/12/14 娛樂 泰山經營權之爭進入法律戰 公司已收到假處分申請 19:442022/12/13 財經 市場預估明年併購活動回溫 23:042022/12/13 財經 陸港觀盤－房企回暖 地產基本面具復甦的有利條件 04:102022/12/14 全球財經 國泰蔡家買全家近２成股權 04:102022/12/14 財經要聞 台股彈升 券商上月獲利報佳音 04:102022/12/12 證券．權證 國泰金融科技 奪英國BSI大獎 04:102022/12/11 財經要聞 百年首見泰雅家屋 耆老感動憶童年 04:102022/12/11 生活新聞 ECOCO威弟智慧收瓶機 攜手全家落實環境永續 04:102022/12/14 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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