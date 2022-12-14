民進黨九合一選舉慘敗收場，內閣改組聲浪不斷，多次被點名接棒組閣的前副總統陳建仁14日現身行政院，外界認為此舉是大改組前兆。對此，行政院發言人羅秉成操早澄清，陳建仁是以中央研究院基因體研究中心特聘研究員的身分，出席由政委林萬億主持的「中央癌症防治會報第18次會議」，會議紀錄於會後皆會上網公開。

選後民進黨內動盪不斷，總統蔡英文先是辭去黨主席，而行政院長蘇貞昌雖在當天口頭請辭但獲慰留，外界關注蘇貞昌是否會持續留任。據悉，蔡英文態度上還是希望蘇留任，蘇也有意願留下，而蘇近期陸續約見即將卸任的縣市首長，包括桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人，也被解讀是籌組內閣成員的動作。

而陳建仁雖被傳出有望接任閣揆，今日又現身行政院，不免讓人猜想是否牽動內閣改組，但羅秉成表示，陳建仁今日是以中央研究院基因體研究中心特聘研究員身分，出席林萬億主持的「中央癌症防治會報第18次會議」，會議紀錄於會後皆會上網公開。

據中央癌症防治會報網站，陳建仁當前登記為第9屆委員，今年1月4日也曾出席第17次中央癌症防治會報，討論女性勞工乳癌、檳榔防制及肝癌防治計畫等議題。