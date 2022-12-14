香港男子天團草蜢暌違13年，宣佈2023年3月18日即將重返台北小巨蛋開唱！由蔡一智、蔡一傑及蘇志威組成的「草蜢」，成軍已37年，繼上一回2010年在小巨蛋《25 Grasshopper草蜢演唱會》以精采魅力獲得熱烈回響，3人將帶著全新演唱會《RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站》重返台北小巨蛋。

草蜢明年重返台北小巨蛋開唱，三人將打造華麗繽紛的視聽覺舞台。（開麗娛樂提供）

此次的全新演唱會以「RE：GRASSHOPPER」為主題，代表著跟大家「Reunion」重聚，也希望在疫情之下用音樂和舞蹈帶給大家療癒，演唱會集結草蜢歷年經典歌曲，包含〈失戀陣線聯盟〉、〈半點心〉、〈忘情森巴舞〉、〈寶貝對不起〉等膾炙人口的超級金曲，更加入全新編排的曲目，還有華麗繽紛的視聽覺設計，要讓所有歌迷朋友沉浸於草蜢的滿滿好歌之中。

香港男子天團草蜢暌違13年，宣佈明年三月將來台開唱。（開麗娛樂提供）

草蜢今年10月於香港紅磡一連演出4場，場場爆滿，華麗動感的演出口碑爆棚。三人也分享維持體力與好身材都靠持之以恆的運動，之前疫情期間也常透過社群與粉絲們分享運動日常，演唱會上馬上展現他們平時積累的深厚實力，三人也笑說4場演唱會在香港只是暖身而已，4場還唱不過癮，要台灣的粉絲們準備好和他們一起嗨翻小巨蛋。

草蜢出道多年唱跳功力不減。（開麗娛樂提供）

非常期待與許久不見的台灣歌迷們相聚的三人，難忘每回來到台灣時粉絲們的熱情，日前草蜢就曾點名台灣粉絲，分享到台灣開演唱會的難忘經驗，「記得上次在台灣的演唱會，不知道為什麼唱沒幾首我就感動到哭了，台下的觀眾也跟著流淚，台上台下哭成一團，非常感動。」這次相隔多年開唱，邀請所有歌迷朋友一起到台北小巨蛋忘情森巴舞，忘卻煩惱，一同沉浸於草蜢精彩的音樂與舞蹈之中。