台中市大肚區大道國中中正禮堂拆除重建，14日在該校操場舉辦工程動土典禮。（馮惠宜攝）

台中市大肚區大道國中中正禮堂拆除重建，預計113年7月完工。（馮惠宜攝）

台中市大肚區大道國中中正禮堂結構老舊、耐震能力不足，台中市政府籌編6千2萬2千元拆除重建，預計113年7月完工，今（14）日在該校操場舉辦工程動土典禮，市長盧秀燕出席表示，此次工程預算全由市府籌編，市府投入教科文經費是六都第一，提供師生良好的教學品質。

盧秀燕表示，大道國中中正禮堂興建已超過40年，設施設備老舊不堪使用，經結構安全鑑定屬耐震能力不足，為提供師生安全無虞的環境，市府投入6千多萬元拆除重建，感謝在地議員預算的支持。

盧秀燕強調，她是六都唯一的女性市長，對教育極為重視，近年在議會支持下，台中市教育經費逐年升高，目前教科文經費支出是六都第一，市府將持續投資教育，讓學生有良好的成長學習環境，再次感謝各界的關心與幫忙，祝福工程早日完工、校運昌隆。

教育局長楊振昇表示，大道國中自民國50年創校，迄今已有61年，學生總人數720人，教職員工107人。此次重建工程由黃貴帝建築師事務所規劃設計監造，拓邦營造股份有限公司負責承攬工程興建，屆時完工將提供現代化教學場域，與方便舒適的空間，營造溫馨校園，讓教師教學與學生學習都能有更優質的環境品質。

楊振昇表示，校園安全是市府最重視的一環，不僅大道國中，教育局依盧市長指示針對全市老舊校舍拆除重建及耐震補強的工作積極進行，兌現讓師生有安全舒適多元教學環境的承諾，讓學生能安心學習、快樂成長。在天下雜誌評比各縣市首長施政成績中，台中市榮登「教育王」，挹注在教科文的經費更是六都第一。

大道國中校長林雨蓁表示，感謝市府及教育局的支持、地方仕紳的關心、民意代表的協助，讓學校拆除重建工程順利進行，期許開工順利平安，也期許新校舍為大道國中注入全新生命活力，提供優質良好的學習環境。