12月以來，赴澳門接種BNT疫苗（陸港澳稱「復必泰」）的大陸遊客大增，澳門接種點工作人員表示，「目前基本處於都是滿負荷運作狀態」，12日當日及前幾日預約接種均顯示已額滿。復星醫藥相關人士透露，公司及合作夥伴正在籌備澳門第二個BNT自費接種點。

香港01引述財新網報導，11月1日起，大陸恢復受理赴澳門電子簽證申請，澳門成為大陸旅客出遊的熱門選擇。同日，澳門正式開始非本地居民BNT新冠疫苗的自費接種服務，不少遊客在制定赴澳門旅行計畫時，也將接種BNT疫苗做為加強劑列入旅行必做清單。

目前向大陸遊客開放的是針對原始毒株的BNT疫苗，雙價疫苗暫時還未向大陸遊客開放。

據了解，遊客可通過GoSmart線上平台進行預約及繳費，可前往包括澳門科技大學醫學院在內的醫院進行接種，澳門非本地居民接種費用按接種年齡層略有差異，在澳門可自費接種BNT疫苗的適用人群是12歲或以上通過健康評估人士；評估涉及糖尿病、肝腎疾病、心臟病、癲癇、過敏等病史。

其中60到70歲人群接種費用最高，為一劑1650元港幣；18到40歲青年人群以及70歲及以上老年人群費用最低，為一劑1360元港幣。《財新網》指出，復星醫藥相關人士透露，由於大陸遊客對BNT疫苗接種需求量大增，公司及合作夥伴正在籌備澳門第二個BNT疫苗自費接種點。

2021年第一季，BNT疫苗在香港、澳門獲批開放民眾接種。今年11月，BNT雙價疫苗在港澳獲批，雙價疫苗是針對新冠原始毒株以及Omicron BA.4／BA.5毒株的mRNA疫苗。澳門部分醫院接待大陸遊客自費接種，價格為1360港元至1650港元。

目前BNT疫苗仍未在大陸獲批，民眾無法在大陸接種BNT疫苗。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月曾披露，中國官方正考慮批准BNT新冠疫苗在中國的緊急使用權，有望成為首個獲批的西方疫苗。