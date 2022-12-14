（85度C於平安夜推出感恩回饋活動，咖啡與麵包都有特惠。圖／85度C提供)平安夜感恩回饋，85度在12月24日全台門市推出大杯咖啡系列第二杯特價25元，當天全台麵包坊從下午一點到晚上十點，同品項麵包第二件半價，另外從12月19日到12月25日五款指定長條蛋糕，任選兩條特價349元，消費使用悠遊付結帳單筆滿250元，還可獲得30元現金回饋券。12月24日平安夜一整天，全台85度門市大杯咖啡系列不限冰熱，同品項第二杯特價25元，換算下來折扣最多達到63折，現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主。同一天下午一點開始到晚上十點，全台85℃麵包坊全品項麵包同款第二件可享半價，包括推薦款的聖誕麋鹿造型麵包、脆脆巧克力球、起司火腿金磚和芙蓉蛋塔等都有優惠。12月19日起至12月25日，85度C五款指定長條蛋糕任選兩條特價349元，優惠品項有「招牌拿破崙」、「雪藏提拉米蘇」、「芋香布蕾蛋糕」、「法式草莓捲」和「法式生巧克力捲」，兩入原價最高480元，折扣後等於享有73折，所有平安夜優惠活動僅提供現場購買，85 Cafe APP線上訂餐、外送和電話訂購無此折扣，活動期間在全台85度門市使用悠遊付結帳，單筆消費滿250元（含）以上，即享30元現金回饋券，單筆不累贈，每戶限回饋10份，總共5,000份，送完為止。