搶攻農曆年前的住房商機，台北寒舍艾美酒店自即日起至2023年1月20日止推出「午茶．靜享」住房專案，凡於2023年1月2日至1月20日期間入住豪華客房或主管套房，每房每晚8,899元＋15.5％起，入住當日可免費品嘗探索廚房下午茶兩客以及翌日早餐兩客，都會小旅行輕鬆大啖海陸百匯，「飽」證滿足。另外，房客亦可享受客房電影無限觀賞與免費使用艾美會館的健身設施。專案適用於萬豪旅享家積分累計與住宿次數。

寒舍艾美酒店人氣吃到飽餐廳「探索廚房」，下午茶時段特別推薦爐烤牛排、義大利手工披薩、日式炸蝦、新鮮生魚片與炭烤海陸佳餚，各式異國料理無限暢饗。甜點區則有季節限定的草莓甜品，包含草莓奶油泡芙、草莓水果塔與草莓巴伐利亞等。探索廚房早餐時段則提供多元繽紛的歐式麵包、熱騰騰的清粥搭配中式菜餚，還有主廚現煎歐姆蛋與現煮擔仔麵，以及艾美酒店品牌早餐特色的「開眼飲料」，包含辣味花生豆漿與冬瓜檸檬，探索晨間味蕾新奇趣。

台北寒舍艾美酒店以「光與影」的當代藝術策展概念為基礎，全館擁有近700件的藝術品，房客彷彿徜徉於藝廊，優雅欣賞藝術美學。另外，住房期間可免費體驗「艾美會館」，包含室內溫水游泳池、健身房與室內男、女三溫暖等，大面落地窗引入戶外自然光影，打造舒適的運動揮汗空間。品嘗探索廚房的豪華饗宴、輕鬆入住奢華的五星級酒店並享受信義區日夜不同的都會風情，提供旅人城市慢旅的悠閒假期。