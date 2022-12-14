國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇來勢洶洶，她今天在臉書上公布「上任4大目標」，要一一揭發政府施政弊端，為人民發聲，其中前兩個目標就是要行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通下台，並要NCC、竹科管理局一起算總帳。

「監督政府責無旁貸！」王鴻薇說，她除了提出中央施政具體方向，同時針對政府施政弊端，也要能一一監督、舉發，讓這些黑暗的角落，無所遁形，為人民發聲，首要目標就是「蘇貞昌下台」。

王鴻薇指出，治安敗壞，內政部長徐國勇請辭，蘇貞昌卻沒有下台；且蘇貞昌態度傲慢、戀棧權位，多次在議場惡言羞辱在野立委，漠視民意；而蘇貞昌現在已是全民公敵，不分藍綠，高嘉瑜、王世堅等都要求他下台；蘇貞昌任內內女兒承包國家標案備受爭議，卻被踢爆女兒蘇巧純涉嫌藉白手套，以其他公司名義，取得2495萬的多媒體標案。

第2個目標是「陳明通下台」，王鴻薇說，學術量販店一魚9吃甚至1魚20吃，敗壞學術倫理，林智堅、鄭文燦等政治人物論文抄襲涉略不少，且在台大國發所還有更多學生論文備受爭議，陳明通至今仍未對此負責，道德根本就不適任；而陳明通欺上瞞下，提供錯誤消息給總統，對自己指導抄襲論文，未據實以報，更讓學術價值蕩然無存；陳明通收受不明捐款，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，匿名的方式捐給陳明通台大研究案200萬9個月後，陳榮泉又再一次匿名給陳明通捐了200萬元，短短時間，給了陳明通400萬元。

第3個目標是「NCC爭議不斷」，王鴻薇表示，數位中介服務法草案，內容被認為過度監控，被質疑侵犯言論自由，目前《數位中介服務法》草案全部退回內部工作小組，回到立法研究的原點；第2點，10年來首發電視台執照，卻在新聞頻位稀缺、有線電視涉及政治敏感的背景下總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都牽涉為替鏡電視闖關施壓NCC；第3點，周玉蔻節目中公開用張淑娟照片，並指涉與蔣孝嚴滾床單，言論嚴重危害張隱私權，NCC至今沒有裁罰。

王鴻薇說，最後的目標是放任國家財產受侵害的竹科管理局，林智堅論文侵權，目前學校已經確認抄襲，但是竹科管理局未依照職權提告，確實有包庇之嫌。