一名女網友表示，某日凌晨睡夢中突被父母聲音吵醒，誤以為父母在吵架，隔天詢問兩人在吵什麼，母親說沒吵架臉卻漲超紅，她才恍然大悟，聽到的吵架其實是「床上恩愛」的聲音，貼文引發網友討論，不少人笑說「從此吵架成了代名詞」，也有人大讚她的父母感情很好。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，凌晨4點突被父母聲音吵醒，且持續一個多小時，導致她睡意全失，隔天一早問「你們半夜在吵什麼？」母親表示沒吵架，臉卻瞬間漲紅，在一旁的父親說「打架而已」，原PO這時才恍然大悟，原來父母口中「吵架或打架」是做愛的意思。

原PO表示，當晚在餐桌上，父親也不避諱地問原PO母親，「今晚要『吵架』嗎？」讓原PO傻眼直呼，「要放閃去我看不到的地方好嗎？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「原來爸媽的情趣是吵架」、「從此吵架成了代名詞」、「爸爸媽媽感情很好耶」、「感情好好，從此吵架多了一個意義」、「越吵感情越好」、「妳應該裝做什麼事都沒發生過，什麼都不說比較好，這年紀能毫無顧慮享受性福是一件很難得的事」。