大陸《環球時報》14日報導，大陸國家衛健委應對新冠肺炎疫情社區防控專家組組長、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩指出，疫情防控「新十條」出爐後，對大城市應對疫情衝擊能力是有信心的，更讓人擔心的是農村地區，「特別是在1月以後，由於春節到來，廣大農村地區可能會迎來返鄉潮，大批在外務工和求學的民眾會回到家鄉，這勢必對廣大農村和邊遠地區基層的防疫組織能力帶來挑戰」，農村要精準防疫，縣級醫院需加快升級，同時春節前要鋪開重點人群的接種加強針工作，大陸國家衛健委也要普發防疫知識手冊。

《環球時報》報導，大陸國務院應對新冠疫情聯防聯控機制綜合組日前下發《關於印發依託縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案的通知》（《通知》）指出，這分方案背景，是為做好農村新冠肺炎醫療服務工作，保障高齡合併基礎疾病等重症風險較高的感染者及時救治。在農村，以縣域醫共體為載體，提升縣級醫院重症救治能力，發揮鄉鎮衛生院和村衛生室健康監測作用，最大可能降低重症率、病亡率。

《環時》報導，吳浩稱，根據這分通知，鄉鎮一級的衛生院要配備足夠的基礎治療床位，縣級醫院則要加快升級，配備足夠的ICU病床。此外要發揮好醫共體的作用，做好醫療下鄉「預備隊」的建設工作。「我認為當大型城市平穩度過疫情高峰後，就應該讓醫療人才更多地支援廣大農村地區。」

當下，在廣大農村和邊遠地區，老年人和兒童這樣的脆弱人群規模不小。吳浩認為，當務之急是要在未來一個月的時間內加快推進這部分人群的疫苗接種工作，「我們應該能在春節前，在廣大農村地區全面鋪開加強針的接種工作」。

《環時》報導，此外，吳浩表示，當下要加強加快廣大農村和邊遠地區的藥品和醫療物資儲備。《通知》明確指出，各地要按照鄉鎮衛生院服務人口的15％－20％配齊配足中藥、解熱、止咳等對症治療藥物和抗原檢測試劑盒。

《通知》還強調，各地要高度重視農村新冠肺炎醫療服務能力提升工作，要加強組織領導和宣傳引導工作，地方衛生健康行政部門要完善縣域醫共體網格化布局，制定縣級醫院和鄉鎮衛生院建設方案，明確分級分類轉診流程。廣泛開展健康教育，引導民眾正確認識新冠肺炎分級診療工作，樹立科學就醫理念，促進形成有序就醫格局。

吳浩表示，在具體實施過程中，眼下要做到以村為單位，加強鄉村醫療從業人員和基層行政組織工作人員的緊急培訓，並加大對於廣大農村地區群眾的科普教育。他說，「目前國家衛健委以及相關宣傳部門正在制定『百問百答』這樣的防疫知識手冊，力爭用最通俗的語言和形式，向農村地區群眾傳遞正確的防疫知識，向農村地區群眾講清楚疫情該如何防治，減少不必要的恐慌。」