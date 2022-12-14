國民法官新制將2023年1月1日上路，士林地院為使運作更臻完善，在新制上路倒數第19天，辦理實務模擬法庭，13日起連續3天進行擬真演練，此次也是國民法官新制實施前的最終場實務模擬法庭。

此次挑選案例是為被告因甫出生約2個月的女兒哭鬧不止，為使之安靜，乃將含有第3級毒品FM2成分之藥物磨碎，摻入奶粉沖泡餵食其女，共計4次，其女兒因短期內多次遭餵食FM2而急性藥物中毒，陷入昏迷，經送醫急救仍不治之殺人案件。

士林地院表示，本場次國民法官，是從地方政府提供，共寄出128份候選國民法官通知書、調查表、詢問事項問卷，計回收81份，其中48位在選任期日到場，經過詢問、檢辯雙方行使拒卻權之選任程序，選出6位國民法官及4位備位國民法官。

院長彭幸鳴與國民法官互動時說明，推動人民參與審判制度所對應的司法問題意識、制度內涵、因對話契機帶來之效益等，以深入淺出的用語，讓民眾對司法新制留下深刻印象。

國民法官模擬法庭15日上午進行評議，預計中午12時30分宣判，明日下午進行交流座談，由全程參與之評論員即前最高檢察署檢察官陳瑞仁、彰化地方法院庭長廖健男、圓矩法律事務所律師謝孟釗、東吳大學法律系助教黃鼎軒等人，針對本次模擬法庭之優缺利弊提出建言。

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