日前新北市發生某名唐寶寶購買炸物時，發生爭議事件，引發社會關注，為了不讓事件再次重演，唐氏症基金會擬擴大推動「友善小唐」店家，不只提供唐寶寶，也提供有需要的其他身心障礙者、失智症患者等洽詢，目前已有超商通路、房仲及眼鏡行表態要加入。

據統計，截至去年為止，我國目前有120萬餘名身心障礙者，其中人數最多為「神經系統構造及精神、心智功能」，人數達35萬餘人。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，過去其實就有推動友善小唐店家，但響應的店家並不多，而近日新北市發生爭議後，因此才要大力推動，希望當身心障礙者需要協助時，能夠就近找到可協助的地方，目前已有超商、房仲及眼鏡行表態加入。

林正俠說，除了協助唐寶寶外，也希望這些地方能夠幫助心智障礙者、失智症患者等。

唐氏症基金會今天邀請藝人謝欣穎擔任年度愛心大使，並推出「玉兔欣春好運到」春節禮盒，民眾欲購買可合愛不囉嗦庇護商店、唐氏症基金會購物網等各通路，今年也繼續推出「春節送愛」禮盒，希望集結社會大眾的力量，讓弱勢家庭也能感受到社會的溫暖。